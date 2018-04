Will Martin noch einmal sein Glück versuchen? Im vergangenen Jahr nahm der Wolfgang Petry-Imitator bei Schwiegertochter gesucht teil. Mit der TV-Liebe klappte es damals trotz dreier Anwärterinnen leider nicht – kamen sie doch auch bei seiner Mama Edeltraut nicht gut an. Doch der Schlagerbarde will nicht aufgeben, denn er wünscht sich sehnlichst eine Frau an seiner Seite. Wird Martin dafür wieder an der Kuppelshow teilnehmen?

Nach der Suche im Fernsehen wollte es für den Ruhrpott-Charmeur auch im echten Leben nicht so richtig klappen. Promiflash verriet er im Interview, ob es denn in dem RTL-Format noch mal ein Wiedersehen geben wird: "Ich hab ja meine Traumfrau nicht gefunden. Ich möchte ja wirklich gerne die nächste Staffel noch mal drehen. Ich habe bisher noch keine Info, ob ich noch weiter suchen darf. Ist natürlich doof in der Einsamkeit."

Tatsächlich habe Martin Moderatorin Vera Int-Veen (50) erst kürzlich auf einem Event getroffen und ihr seinen Wunsch berichtet: "Ich würde mich da riesig drüber freuen. Ich kann das nicht erzwingen, aber ich hab auch mit der Vera gesprochen. Die sind noch in der Planung und melden sich dann bei mir."

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Martin

Anzeige

MG RTL D Edeltraud und Martin bei "Schwiegertochter gesucht" 2017

Anzeige

RTL, "Schwiegertochter gesucht" Edeltraut, Martin, Catrin und Petra bei "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de