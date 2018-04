Verne Troyer (†49), einer der bekanntesten kleinwüchsigen Schauspieler dieser Welt, verstarb am Samstag an noch nicht näher geklärten Ursachen. Er verzauberte mit seinem Charme und Individualität die Menschen auf der ganzen Welt. Legendär ist seine Rolle als Mini-Me in den Austin Powers-Kultfilmen. Der Schauspieler hatte aber auch mit den Schattenseiten des Lebens zu kämpfen. Seit mehreren Jahren litt er an Alkoholsucht, war sogar selbstmordgefährdet. Halt gaben ihm in solch schweren Stunden vor allem seine Familie und Freunde – in seiner letzten quälenden Phase befand er sich im Kreise seiner Liebsten.

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite wurde ein rührender Text über die Movie-Legende veröffentlicht. Es heißt, in seinen letzten schweren Stunden sei der "Harry Potter und der Stein der Weisen"- Darsteller im Beisein seiner Angehörigen getauft worden. Für seine Familie waren es wohl wertvolle Stunden, die sie nicht missen möchten und sehr wertschätzen. Weiter heißt es in der Nachricht: "Verne war ein Kämpfer, wenn es um seine eigenen Schlachten ging. Über die Jahre hinweg fiel er hart und stand wieder auf, er quälte sich, aber gewann und kämpfte noch stärker. Tragischerweise jedoch war es dieses Mal einfach zu viel."

Verne kam mit einem genetischen Defekt, bekannt als Achondroplasie, auf die Welt und erreichte eine Körpergröße von 81 Zentimetern. Der Men in Black-Schauspieler war somit einer der kleinsten Männer weltweit – und machte daraus eine Stärke: Sein Alleinstellungsmerkmal verhalf ihm, zu dem besonderen und einzigartigen Schauspieler zu werden, den die Welt schmerzlich vermissen wird.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

WENN Verne Troyer

Anzeige

Michael Buckner / Getty Images Verne Troyer bei Muhammad Ali's Celebrity Fight Night 2013

Anzeige

bgo.com Verne Troyer in einem Werbespot

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de