Sie hat die besserwisserischen Kommentare einiger Follower einfach satt! In wenigen Wochen wird Anna Maria Damm (22) zum ersten Mal Mama. Via Social Media lässt die Influencerin ihre Follower regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben – doch genau dafür erntet die 22-Jährige nicht selten negative Kritik. Jetzt platzt der Ex-GNTM-Kandidatin in einem YouTube-Video der Kragen. "Jetzt, wo ich schwanger bin und ein Kind bekomme, habe ich das Gefühl, die Leute gucken uns mit richtig kritischen Blicken an, weil ich halt auch erst 22 Jahre bin. Manchmal ist das echt grenzwertig", macht sie ihrem Ärger Luft.



