In wenigen Wochen wird Ja gesagt: Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (33) und seine große Liebe Caona werden am 7. Juni ganz romantisch auf Schloss Wulkow in der Nähe von Berlin heiraten. Mit 100 Gästen wollen die Eltern der kleinen Aurora ihren großen Tag gebührend feiern. Neben der Familie hat auch der eine oder andere deutsche TV-Star eine Hochzeitseinladung erhalten. Welche Stars und Sternchen den schönsten Tag des ehemaligen Bachelors und seiner Liebsten miterleben dürfen, hat Leo jetzt gegenüber Promiflash ausgeplaudert.



