Es dauert nicht mehr lange, dann treten Ex-Bachelor Leonard Freier (33) und seine große Liebe Caona vor den Traualtar. Bereits am 7. Juni, nur knapp drei Monate nach der romantischen Verlobung, werden sie sich das Jawort geben. Genau deshalb laufen die Vorbereitungen für den großen Tag schon auf Hochtouren – jetzt sind endlich die Einladungen an die Familie und die Freunde raus!

Bereits mit den "Save the Date"-Lutschern erfreute das Paar die geladenen Gäste wie Denise Temlitz und ihren Schatz Pascal Kappés. Nun postete Leonard bei Instagram einen riesigen Berg von Umschlägen. Und der lässt vermuten, dass es nicht nur schnöde Karten gibt: In den großen Kuverts scheinen auch einige Goodies für die Empfänger zu stecken. Nun beginnt für das Ehepaar in spe der richtig anstrengende Teil, wie Leonard seinen Fans in einem zweiten Posting verrät: "Wir müssen noch die Ringe aussuchen und eine Torte und das Kleid und meinen Anzug und, und, und, und."

Na, da haben die beiden ja noch einiges zu tun, denn in zwei Monaten muss alles perfekt sein. Die Location ist immerhin schon unter Dach und Fach: Das Paar heiratet im Schloss Wulkow in der Nähe von Berlin.

Instagram / leonard.freier Die Umschläge mit den Hochzeitseinladungen von Leonard Freier und Caona

WENN.com Leonard Freier und Caona bei der "Ghost"-Musicalpremiere 2017

Instagram / denise_temlitz_official Leonard Freiers Hochzeitseinladung

