So entspannt trifft Bibi Heinicke (25) auf einen Weltstar! Die Web-Queen besucht gerade mit ihrem Boyfriend Julian Claßen (25) Los Angeles. Hier darf die Netz-Beauty auch einer ganz besonderen Pop-Ikone einen Besuch abstatten: Sie ist in Jason Derulos (28) private Villa eingeladen! Hier plaudern die Blondine und der "Swalla"-Interpret lässig miteinander, spielen Basketball zusammen und chillen im Tonstudio. Für Bianca ist dieser Tag einfach außergewöhnlich, wie sie in ihrem YouTube-Video verrät: "Es ist halt einfach mal so besonders, bei einem Weltstar im Haus abzuhängen und sich mit dem zu unterhalten."



