Vom YouTuber zum Bestseller-Autor? Genau das schaffte jetzt der Gamingvideo-Produzent Paluten (30) aus Köln! Mit seinem ersten eigenen Buch "Die Schmahamas-Verschwörung: Ein Roman aus der Welt von Minecraft Freedom" erklomm der gebürtige Hamburger direkt die Spitze der deutschen Belletristik-Charts, wie GFK Entertainment ermittelte. Hintergrund des Schmökers: Paluten spielt für seine knapp 2,7 Millionen Zuschauer regelmäßig das Computerspiel "Minecraft". In der Geschichte bewegt sich der 30-Jährige als "Minecraft"-Figur durch die Welt aus Blöcken. Doch Patrick Mayer, wie er eigentlich heißt, ist nicht der erste YouTuber, der zum Schreiberling wurde!

An Romanen und Biografien versuchten sich in den vergangenen Jahren schon einige von Palutens Kollegen. Bisher am erfolgreichsten: Luca, der im Netz lange unter dem Namen ConCrafter Videospiele zockte. 2017 veröffentlichte der 22-Jährige ein Taschenbuch über sein bisheriges Leben mit dem Titel "Hallo, mein Name ist Luca". Damit landete der Wahlkölner auf dem zweiten Rang der Bestsellerliste. Webstars, die ebenfalls ein schriftliches Selbstporträt in den Handel brachten, waren unter anderem YouTube-Urgestein Freshtorge, Nachwuchsmoderator Jonas Ems oder auch das Brüdergespann Sascha und Dima Koslowski. Vloggerin Luna Darko wagte sich sogar bereits an zwei Bücher. Mit "Vergessene Kinder" und "Myko. Gedanken in der Nacht" stürmte die Liebste von Ex-Gamer Ardy (25) 2017 gleich doppelt die Romancharts.

Doch auch im Bereich der Sachbücher sind einige der größten deutschen Webvideoproduzenten in der Vergangenheit fleißig gewesen. Zuletzt brachte die hübsche Beauty-Vloggerin Paola Maria ihre Leidenschaft für Schminke zu Papier. Ihr Ratgeber "Call of Beauty: Deine Make-up Basics" erschien erst vor wenigen Wochen! Ebenfalls ganz groß im Gebiet der Ratgeber waren zuletzt News-Vlogger LeFloid (30), Let's-Player Marcel Scorpion, Meinungs-Blogger Mr. Trashpack oder auch die Slimani-Geschwister Sami (28), Lamiya und Dounia.

