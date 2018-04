Vor über einem halben Jahr trennten sich Nico Schwanz (40) und Saskia Atzerodt (26). Nach der On-Off-Beziehung mit dem Ex-Playmate hisst das Männermodel jetzt erneut die Liebesflagge. Nico ist schwer verliebt in Miss Tuning 2017, Vanessa Schmitt. Im Promiflash-Interview bei der "Caliber 12"-Tattoo-Night in Leipzig kommt er gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Sie ist zuvorkommend, liebevoll, zärtlich. Also, die hat halt ganz viele Dinge, wo ich sage: 'Wow!' Echt wow. Wunderschön, super Körper, sieht toll aus und das Innere ist einfach bombe."



