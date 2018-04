Dieser Dreh machte dem werdenden Papa so richtig zu schaffen! In seiner Rolle als David durchlief Pascal Kappés bei Berlin - Tag & Nacht zuletzt harte Zeiten: Wegen heftiger Probleme geriet der Seriencharakter auf Abwege – und vergewaltigte sogar beinahe eine gute Freundin. Die Dreharbeiten der Belästigungs-Szenen waren für Pascal kein Kinderspiel: "So etwas zu spielen, sich da hineinzuversetzen, ist eine sehr sehr krasse Rolle!", erklärte er im Promiflash-Interview. Hart sind auch die Reaktionen mancher Zuschauer für den Liebsten von Denise Temlitz – denn viele verwechseln ihn mit seiner Rolle!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de