Am 23. April feierte Gigi Hadid (23) ihr jährliches Wiegenfest! Doch nicht nur über süße Geburtstagsgrüße von Family, Friends und Fans durfte sich die blonde Beauty freuen, sondern auch über eine fette Sause, die ihr zu Ehren geschmissen wurde. Gefeiert wurde in einem renommierten Club im New Yorker Stadtteil Brookyln. Für diesen Anlass warf sich das Birthdaygirl gehörig in Schale: Im goldenen Glitzerkleid überstrahlte Gigi an dem Abend einfach alle!

Am vergangenen Montag verzauberte der Victoria's Secret-Engel mit einem Outfit, das es in sich hatte. Im knappen, trägerlosen Funkeldress mit glänzender Wallemähne und leuchtendem Lidschatten zog das Geburtstagskind alle Blicke auf sich. Selbst ihre hübsche Sis Bella (21) und Mama Yolanda, die für ihren makellosen Style bekannt sind, konnten nicht mit Gigi mithalten. Laut Mail Online habe sich Gigi an ihrem Ehrentag kurzerhand für den Metallic-Look entschieden. Das Kleid stammt nämlich aus dem Haus Versace, dem Lieblingslabels des Models, für das es auch immer wieder über die Laufstege der Welt stolziert.

Ob ihre hübsche Aufmachung und ihr Strahlen neben dem besonderen Tag auch einen weiteren Grund hatten? Immerhin werden derzeit immer wieder Gerüchte laut, dass bei der 23-Jährigen und ihrem Ex Zayn Malik (25) wieder Liebe in der Luft liegen soll. Zumindest scheinen sich die beiden auf ihren Social-Media-Plattformen langsam wieder anzunähern. Eifrig markiert Gigi Fotos ihres Verflossenen mit "Gefällt mir".

NIGNY / Splash News Gigi und Bella Hadid unterwegs zu Gigis Geburtstagsparty

Dimitrios Kambouris / Getty Images Gigi Hadid bei der Victoria's Secret Show 2016

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

