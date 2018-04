Erst einen knappen Monat ist es her, dass sich Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (22) getrennt haben. Nach zwei Jahren Beziehung verkündeten der einstige One Direction-Star und das Model das traurige Liebes-Aus – und besonders der Musiker schien davon tief getroffen. Nun deutet jedoch alles eine Versöhnung an: Zayn wurde beim Betreten von Gigis Apartment in New York gesichtet!

Diese Paparazzi-Fotos dürften die Fanherzen höher schlagen lassen! Wie die Daily Mail nun berichtet, soll der Ex-Boyband-Star seine Verflossene im Big Apple besucht haben – und die dazugehörigen Bilder sprechen ebenfalls ganz für sich! Entspannt und mit einem leichten Lächeln versuchte der 25-Jährige sich vor den neugierigen Fotografen zu verstecken – seine Glücksgefühle waren dem Briten jedoch deutlich anzusehen!

Ob sich hier wirklich ein Kuschel-Comeback anbahnt? Schließlich hatte Gigi zuletzt auch auf Social Media die Gerüchteküche angeheizt, indem sie zwei Beiträge ihres Ex-Schatzes mit "Gefällt mir" markiert hatte. Was denkt ihr: Sind die beiden wieder in love oder nur Freunde? Stimmt in der Umfrage ab.

Neil Warner / Splash News Zayn Malik und Gigi Hadid in Paris

Nicholas Hunt / Getty Images Zayn Malik auf der Pre-Grammy-Gala 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

