Bradley Cooper und Gigi Hadid verstecken ihre Liebe nicht!

Da haben sich wohl zwei gefunden! Im Januar hatten sich Bradley Cooper (49) und seine neue Liebe Gigi Hadid (28) erstmals Hand in Hand in der Öffentlichkeit gezeigt und damit die zahlreichen Spekulationen ihrer Fans bestätigt. Vor rund zwei Wochen zelebrierten sie gemeinsam den Valentinstag in New York City – wo sie offenbar auch weiterhin Zeit zusammen genießen. Erneut wurden Bradley und Gigi bei einem Date entdeckt!

Wie Page Six berichtet, wurde das Duo auf dem Weg zu einem Café von Fotografen abgelichtet. Dort schienen der "A Star is Born"-Darsteller und das Model in Begleitung einer Freundin eine gute Zeit zu haben. Bradley und Gigi verbargen ihre Liebe zueinander nicht und lagen sich freudestrahlend in den Armen.

Ob die Zukunftspläne der zwei Turteltauben wohl auch zur Sprache kamen? Mit denen befasse sich das Paar nämlich bereits, verrät eine Quelle gegenüber ET. "Sie sind großartig darin, auf eine gesunde, offene und ehrliche Weise miteinander zu kommunizieren. Sie freuen sich darauf, weiterzumachen", heißt es. Das Umfeld der beiden unterstütze die Beziehung – und sogar Bradleys Ex Irina Shayk (38) wünsche ihm das Beste.

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

