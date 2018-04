Vor zwei Jahren lernten sich Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) in der Dating-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen – und das völlig hüllenlos! Mit ihrer Verlobung und der Geburt ihres Söhnchens Emil-Ocean hat sich im Leben der TV-Stars so einiges verändert. Eines bleibt aber offenbar nach wie vor beim Alten: Auf ihre Kleidung verzichten die Turteltauben, wann immer es geht. Das erklären Janni und Peer jetzt in einer Instagram-Story und offenbaren ihren Fans ihr morgendliches Ritual an den Stränden Korsikas: "Wir waren heute Morgen schon wieder eine Runde joggen, es war superschön. Wir wechseln uns immer ab und dann ist unsere Routine, wenn Peer zurückkommt, dann gehen wir immer nackt schwimmen."



