Germany's next Topmodel geht in die heiße Phase. Nur noch neun Mädchen sind im Rennen und das Finale ist mittlerweile fast zum Greifen nah. Eine, die schon seit Staffelbeginn eine heiße Favoritin ist, ist Curvymodel Pia Riegel (22). Die 22-Jährige bekommt Woche für Woche positives Feedback von den Juroren. GNTM-Siegerin 2015, Vanessa Fuchs (22), rechnet der Blondine gute Chancen aus, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich denke, dass sie so jetzt mit ihrem Körper und ihren weiblichen Rundungen auf jeden Fall weiterkommen kann."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de