Hat Germany's next Topmodel-Kandidatin Pia (22) den Sieg etwa schon in der Tasche? Jede Woche überzeugt die Studentin aus München die Jury um Heidi Klum (44). Pia nimmt als Curvy-Girl an der Castingshow teil und genau dafür feiern die Promis die Laufsteg-Schönheit. "Ich finde es großartig, dass sich jemand präsentiert, der nicht der Norm entspricht. Das ist doch super", sagte Model und Schauspielerin Katrin Wrobel (40) gegenüber Promiflash auf der Kinopremiere von "Early Man – Steinzeit bereit" in Berlin.



