Wer erscheint bei dieser Preisverleihung eigentlich nicht? Bei den About You Awards versammeln sich die größten Social-Media-Stars des Jahres. 2017 kam die Veranstaltung, die geschätzt drei Millionen Zuschauer vor TV, Instagram, Facebook und Co. lockte, so gut an, dass es 2018 gleich in die zweite Runde geht. Und auch in diesem Jahr stehen die Stars Schlange für das beliebte Event. Aber wer kann sich wohl auch noch einen der beliebten Preise schnappen?

Wie auch beim letzten Mal werden Steven Gätjen (45) und Lena Gercke (30) als Moderatoren durch den Abend führen. Als dritte im Bunde stößt Karolina Kurkova (34) dazu. 2017 durfte man als Live Act unter anderem den musikalischen Klängen der schwedischen Band Mando Diao lauschen. Dieses Jahr wird Bausa auf der Bühne stehen! Aber kommen wir endlich zu den Hauptpersonen des Abends: den Nominierten! In sieben Kategorien wurden jeweils die drei erfolgreichsten Social-Media-Stars von ihren Fans für das finale Voting aufgestellt.

Riccardo Simonetti versucht in der Kategorie Fashion sein Glück, während Julien Bam (29) und Dagi Bee (23) – wie könnte es anders sein – um den Award in der Spalte YouTube kämpfen. Farina Opoku, alias Novalanalove, gewann letztes Jahr den Preis für den Sektor Beauty und ist dieses Mal gleich wieder zur Wahl aufgestellt – ob sie sich die Trophäe erneut sichern kann? In Sachen Lifestyle möchte sich Model Elena Carrière (22) gegen die Konkurrenz durchsetzen, ebenso wie Social-Media-Kollegin Ivana Santacruz in der Kategorie Fitness. Mit Sophia Thiel (23) und Dominic Harrison (26) hat die Tänzerin allerdings keine leichten Gegner. Moritz Garth (22), der schon mit seiner Neuaufmachung von Bibi Heinickes (25) Song "How it is (wap bap)" für Aufsehen sorgte, möchte den Preis in der Kategorie Musik einheimsen. In der letzten Themensparte, Upcoming, versucht übrigens Ex-GNTM-Kandidatin Anh Phoenix ihr Glück.

Verfolgen könnt ihr die Preisverleihung "About You Awards – Die größten Social Media Stars des Jahres" am 3. Mai ab 23 Uhr auf ProSieben.

MCvitanovic / Splash News Lena Gercke in Cannes

Instagram / riccardosimonetti Farina Opoku und Riccardo Simonetti

Instagram / moritzgarth Moritz Garth im Studio

