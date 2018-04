Das Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar wird für die sechs verbliebenen Kandidaten wirklich kein Zuckerschlecken! Kommenden Samstag kämpfen Staffelküken Marie Wegener (16), Charmebolzen Lukas Otte (20), Dieter Bohlens (64) Goldjunge Michel Truog (26), Powerfrau Janina El Arguioui (30), Fliesenleger Michael Rauscher (20) und Schlagergirl Mia Gucek (25) um die vier Finalplätze – und dabei wird es besonders hart. Denn die sechs Talente müssen gleich zwei Songs singen! Die dritte Liveshow steht unter dem Motto "Alt und Neu".

Was für eine große Herausforderung! Nach dem gemeinsamen Gruppensong "More Than You Know" von Axwell /\ Ingrosso folgen je Kandidat zwei weitere Songs, wie RTL vor wenigen Stunden bekanntgab. Janina wird zunächst mit "I'm So Excited" von den The Pointer Sisters für Stimmung sorgen und danach den Dschungelcamp-Titelsong 2017 "More Than Friends" von James Hype und Kelli-Leigh schmettern. Die 16-jährige Marie wagt sich an "I Wanna Dance With Somebody" von R&B-Legende Whitney Houston (✝48), um sich im Anschluss an der Ballade "Naked" von James Arthur (30) zu versuchen. Die dritte Dame im Bunde, Mia, bleibt ihrem Schlagerherz treu: Sie wird "Schöner fremder Mann" von und den Megahit "Herzbeben" von Helene Fischer (33) performen.

Doch auch die Herren der Schöpfung haben sich tolle Titel zum Motto ausgesucht! Pfadfinder Lukas versucht sich am Klassiker der Münchner Freiheit "Ohne dich" und Ed Sheerans (27) "Castle On The Hill". Sunnyboy Michael möchte die Zuschauer mit dem Rock'n'Roll-Hit "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley (✝42) und Kaleos "Way Down We Go" von sich überzeugen. Dieters Liebling Michel will sich den Finaleinzug mit "Amoi seg' ma uns wieder" von Andreas Gabalier (33) und "Feuerwerk" von Wincent Weiss ermöglichen. Auf welchen Teilnehmer freut ihr euch am meisten? Stimmt unter dem Artikel ab!

Florian Ebener/Getty Images Die DSDS-Kandidaten der dritten Liveshow ohne Marie Wegener

Florian Ebener/Getty Images Mia Gucek bei ihrer DSDS-Performance

Florian Ebener/Getty Images Lukas Otte in der 1. Liveshow von DSDS

