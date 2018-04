Trennt sie sich wirklich von ihrem Markenzeichen? Daniela Katzenberger (31) ist vor allem für eins bekannt: ihre lange, blonde Mähne. Vor Kurzem fantasierte die Kultblondine im Promiflash-Interview allerdings von einem radikalen Umstyling: "Irgendwann mach ich mal so eine komplette Typveränderung. [...] Vielleicht irgendwas mit dunklen Haaren oder so." In ihrer Instagram-Story trennt sich Dani dann wirklich von ihren Extensions – aber kein Grund zur Sorge: Die Stylingsession frischt ihre Frisur nur etwas auf.



