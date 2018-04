Ihre Liebe geht eindeutig durch die Nase! Seit mittlerweile acht Jahren schweben Moderator Thore Schölermann (33) und Schauspielerin Jana Julie Kilka (30) auf Wolke sieben. Bei den Duftstars 2018 verraten die beiden im Promiflash-Interview, wie gut sie sich wirklich schnuppern können: "Witzigerweise mag ich den Naturgeruch, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber den Menschgeruch von meinem Jana-Ding – den mag ich eigentlich am liebsten." Thore kann also im Notfall auf Düfte bei seiner Freundin verzichten. Jana Julie, die sich selbst als Duft-Freak bezeichnet, legt da aber ein Veto ein: Der eine oder andere echte Duft sollte schon im Regal stehen und darf auch ruhig etwas kosten.



