Sie mischt bald den GZSZ-Kollekiez auf! Ganze vier Jahre gehörte Anne Wünsche (26) zum Berlin - Tag & Nacht-Hauptcast – blieb der RTL II-Soap aber auch danach noch mit kleinen Gastauftritten ihrer Rolle Hanna treu. Anne wollte sich erst mal wieder ihrer kleinen Familie widmen. Jetzt konnte die Schauspielerin mal wieder Fernseh-Luft schnuppern: Sie stand für Deutschlands wohl bekannteste Dailysoap vor der Kamera!

"Ich hatte jetzt meine erste Nebenrolle bei GZSZ. Da bin ich ganz stolz drauf", jubelte Anne im Promiflash-Interview auf Mallorca. Bis die Fans die Neu-Blondine allerdings im TV zu sehen bekommen, dauert es noch etwas: "Die Ausstrahlung ist aber erst in zwei, drei Monaten." Was genau Annes Figur in der Soap treiben wird, wollte die 26-Jährige nicht verraten – die Zuschauer müssen sich also überraschen lassen.

Für Anne ist ihr Auftritt in der RTL-Daily aber mehr als nur ein kleiner Dreh gewesen: "Ich freue mich. Das war für mich jetzt die Bestätigung: Doch, es geht!" Nach ihrer BTN-Zeit versuchte die Shopbetreiberin weiter im Business Fuß zu fassen – bewarb sich sogar für eine Rolle in der Serie Club der roten Bänder. Ihr Verlobter Henning unterstützt seine Liebste bei ihrem Schauspieltraum, wo er nur kann: "Man muss immer dran bleiben, immer kämpfen und dann schafft man das auch."

