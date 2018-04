Prinz Louis ist kaum auf der Welt – geht da die Baby-Planung von Prinz William (35) und Herzogin Kate schon in die nächste Runde? Am Montag wurde das Paar zum dritten Mal Eltern und die Familie ist mit Sohn Louis jetzt fünfköpfig. Doch beim Geschwister-Trio George (4), Charlotte (2) und Louis soll es nicht bleiben. Prinz William soll große Pläne haben und sich an einem bestimmten Vorbild orientieren!

Ein Insider berichtete einem Daily Mail-Reporter von den Nachwuchsideen des 35-Jährigen: "Er würde es lieben, seiner Großmutter nachzueifern und vier Kinder zu haben, das würde ihn sehr glücklich machen." Charlotte zu bekommen, habe einen positiven Einfluss auf George gehabt, der anfangs ein Rabauke gewesen sei. William denkt also daran, welche Vorteile eine zweite Tochter bringen würde. Seine Omi, Queen Elizabeth II. hat allerdings drei Söhne und eine Tochter: Charles (69), Anne (67), Andrew (58) und Edward (54).

Ob der dritte der britischen Thronfolge seine Ehefrau eingeweiht hat und ob Kate so begeistert davon ist? Die 36-Jährige hatte in allen drei Schwangerschaften mit starker Übelkeit zu kämpfen. Hinzu kommt ein voller Terminkalender, denn seit Williams Großvater Prinz Philip im August 2017 in den Ruhestand getreten ist, haben Kate und William etliche seiner Aufgaben übernommen.

WPA Pool / Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Stockholm

Stringer/AFP/Getty Images Prinzessin Anne, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Prinz Philip & Prinz Edward 1965

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

