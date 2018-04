Seit Donnerstag ist es offiziell: Prinz William (35) führt seinen kleinen Bruder als Trauzeuge zum Altar! Lange Zeit hatte das Königshaus die Royal-Fans zuvor im Unklaren gelassen, wer diese wichtige Rolle bei Prinz Harry (33) übernehmen würde. Wenige Wochen vor dem großen Tag wurde nun William als "Best Man" verkündet. Bereits Anfang des Jahres wurde der frischgebackene Dreifachpapa auf diese Möglichkeit angesprochen: Er bestätigte im Januar zwar nichts, schwärmte aber dafür umso schöner von seinem Verhältnis zu Harry.

Da Harry vor sieben Jahren der Trauzeuge für William war, als dieser Herzogin Kate (36) das Jawort gegeben hatte, nahm man an, dass es bei der Hochzeit mit Meghan Markle (36) am 19. Mai genauso ablaufen würde – nur eben mit vertauschten Rollen. Im Januar hatte Harry seinen großen Bruder noch gar nicht gefragt, erzählte William damals im Capital FM-Interview. Dafür erzählte er, warum er dem Rotschopf bis heute so nahe steht: "Dass wir beide unsere Mutter in jungen Jahren verloren haben, hat uns geholfen, diese schwere Zeit zusammen zu überstehen. Man ist seelenverwandt, man macht ähnliche Sachen durch", sagte William.

Nachdem ihre geliebte Mama Prinzessin Diana (✝36) bei einem Autounfall im August 1997 gestorben war, machten die adligen Brüder die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens durch. Immerhin konnten sie sich aufeinander verlassen, was sie zu besten Freunden machte, die bis heute füreinander sorgen. "Zwangsläufig ist einer von euch beiden manchmal auf einem Hoch, während der andere auf einem Tief ist. Man ist immer füreinander da und kann sich revanchieren", schwärmte William von seinem Brüderchen.

Dan Kitwood / Getty Images Bräutigam Prinz William und Trauzeuge Prinz Harry bei der royalen Hochzeit 2011

AFP / Getty Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Harry und William, 1995

Ian Waldie / Getty Images Prinz William und Prinz Harry 1999 auf der Hochzeit von Prinz Edward

