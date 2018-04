Es war die Überraschung schlechthin. Wochenlang hatte Cardi B die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft zu Beginn des neuen Jahres angeheizt. Anstatt ihre freudigen News zu verbreiten, verhielt sie sich wochenlang äußerst geheimnisvoll. Erst bei einem Auftritt in der US-Show "Saturday Night Live" setzte sie den wilden Spekulationen und dem Versteckspiel endlich ein Ende und präsentierte stolz ihren tatsächlich wachsenden Babybauch. Jetzt die nächste Überraschung: Die Sängerin legt eine längere Musikpause ein.

In einem Instagram-Video verkündete die Rapperin am Mittwoch ihre Entscheidung: "Ich wollte nur klarstellen, dass der Auftritt in Washington am kommenden Wochenende meine letzte Performance für eine Weile sein wird." Erst vor wenigen Tagen war Cardi schwanger über die Bühne des Coachella-Festivals gehüpft – offenbar doch etwas zu anstrengend für die werdende Mama. Dem Baby und ihrer eigenen Gesundheit zuliebe wolle sie sich eine Auszeit nehmen.

Auf unbestimmte Zeit wird ihr Rückzug aus dem Business aber nicht sein. Fans dürfen sich freuen, denn die schöne US-Amerikanerin gab bereits bekannt, wann sie ihr großes Bühnencomeback feiern wird: "Spätestens zur Tour von Bruno Mars werde ich zurück sein. Danke für euer Verständnis." Genauer gesagt heißt das: Von Anfang September bis Ende Oktober wolle die Musikerin ihren Kollegen wie versprochen bei seiner Welttournee unterstützen. Ihr ungeborenes Baby dürfte also noch vor dem ersten Termin am 7. September zur Welt kommen.

Rich Polk / Getty Images Cardi B bei den iHeartRadio Music Awards 2018

Jamie McCarthy / Getty Images Cardi B beim Music Choice Event in NYC

Christopher Polk / Getty Images Cardi B beim Coachella 2018

