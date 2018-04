Babynews bei Cardi B! Schon seit Wochen hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Rapperin und ihr Verlobter Offset ein Kind erwarten. Diesen Spekulationen ist die Musikerin bisher immer noch ausgewichen. Vergangene Woche erklärte sie ihren Fans sogar noch, dass sie alle Antworten auf ihrem neuen Album erhalten werden. Aber wer braucht schon Songtexte? Jetzt bestätigte Cardi die schöne Nachricht lieber selbst: Sie ist tatsächlich schwanger!

Bei ihrem Auftritt in der US-Show Saturday Night Live sollte sich eigentlich alles um ihre neue Single "Be Careful" drehen. Stattdessen überraschte die 25-Jährige in ihrem hautengen Kleid mit einem kugelrunden Babybauch. Nach ihrem Auftritt postete die Skandalnudel einen kurzen Clip auf Social Media, in dem sie "Ich bin endlich frei" ruft. Ganz klar eine Anspielung auf das monatelange Versteckspiel mit den Paparazzi.

Auch der werdende Papa konnte es wohl kaum abwarten, sein Babyglück endlich mit allen zu teilen. Nur kurz nach der Babybauch-Enthüllung schrieb er auf Twitter: "Cardi und ich freuen uns auf unseren nächsten Lebensabschnitt miteinander."

Rob Kim / Getty Images Offset und Cardi B im September 2017

Anzeige

247PAPS.TV/Splash News Cardi B, Rapperin

Anzeige

Nicky Nelson/WENN Offset, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de