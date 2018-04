Es kommt bald wieder neue Musik von Pietro Lombardi (25)! Schon seit Wochen hält der Sänger seine Social-Media-Follower auf dem Laufenden über seinen neuen Song. Offenbar versucht der DSDS-Sieger von 2011, wieder einen Sommer-Hit zu landen. Im vergangenen Jahr gelang ihm das gemeinsam mit Kumpel Kay One (33) – die Single "Señorita" schlug ein wie eine Bombe. Nun soll es bald sein neues Lied, das vermutlich "Phänomenal" heißen soll, in die Charts schaffen. Pietro dreht demnächst sogar schon das Musikvideo!

In den letzten Tagen sportelt der 25-Jährige auffällig viel. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Pie macht sich offensichtlich für den Videodreh fit! In seiner Instagram-Story gab er seinen Fans am Freitag ein Update in Bezug auf sein neues musikalisches Baby: "So Leute, jetzt geht's ab zum Sport und ich würde sagen – Vollgas! Weil in zwei Tagen ist der Videodreh. Ich bin nervös, freu mich drauf und es wird phänomenal!" Während er das verkündete, strahlte der junge Vater des kleinen Alessio (2) übers ganze Gesicht.

Der Musiker ist augenscheinlich voller Vorfreude, seinen Fans endlich bald seinen neuen Ohrwurmgaranten vorstellen zu können. Glaubt ihr, es wird wieder so ein großer Erfolg wie bei "Señorita"? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Milka Osterbrunch in Hamburg

Facebook / Pietro Lombardi Platin für "Señorita" von Kay One und Pietro Lombardi

Andreas Rentz / Staff Pietro Lombardi mit Kay One

