Jetzt ist es endlich offiziell! Im September 2017 brachten Pietro Lombardi (25) und Rapper Kay One (33) ihren gemeinsamen Sommerhit "Señorita" heraus. Monatelang war der Ohrwurm nicht mehr aus den Radios wegzudenken. Umso erwartungsfreudiger fieberten die Fans des Ex-DSDS-Kandidaten neuen Beats des Künstlers entgegen. Nach einigen verdächtigen Social-Media-Posts gibt der Noch-Ehemann von "Genau Hier"-Interpretin Sarah (25) bekannt: Er arbeitet wirklich an einem frischen Song!

Seit einiger Zeit dominiert der Hashtag #Phänomenal Pietros Instagram-Storys. In seinem neuesten Upload verrät der Italiener nun, was es damit auf sich hat. "Ich habe bis jetzt an einem neuen Projekt gearbeitet und bin megastolz drauf. Anspannung steigt", lässt er seine Fans wissen. In wenigen Tagen werde das Video gedreht – es dauert also gar nicht mehr lange, bis die Lombardi-Anhänger ihr Idol wieder auf zahlreichen Musiksendern verfolgen können.

"Ich wünsche mir, euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können", kann das Goldkehlchen die Veröffentlichung kaum noch erwarten. Auf einem Konzert in der italienischen Stadt Bruneck geht es seinen Bewunderern offenbar ebenso: Ein Clip von Pietro auf Insta zeigt zahlreiche Fans, die auf ihren Armen das Wörtchen "Phänomenal" geschrieben haben.

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi beim "Let's Dance"-Finale 2017

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardis Instagram-Story

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi-Fan in Italien

