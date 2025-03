Janin Ullmann hatte nach dem Ehe-Aus mit Kostja zu kämpfen

Janin Ullmann (43) hat in einem Interview mit Gala offen über die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von Kostja Ullmann (40) gesprochen. Die Moderatorin und der Schauspieler hatten im Dezember 2018 das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben. Für Janin war das ein tiefgreifender Einschnitt, wie sie jetzt ehrlich erklärt: "Es war schon nach der Trennung sehr, sehr schwierig, weil ich mich gar nicht alleine kannte. Ich kannte mich immer nur als Paar und wie man dann so ist. Es war gar nicht so leicht, erst mal mit mir selbst zurechtzukommen."

Erst eine Therapie habe ihr geholfen, die Krise zu bewältigen und einen neuen Zugang zu sich selbst zu finden. "Zum ersten Mal habe ich mich selbst kennengelernt und meine Bedürfnisse erkannt", betont Janin. Dabei habe sie auch gelernt, Grenzen zu setzen und für sich einzustehen – etwas, das sie als sehr bereichernd empfindet. Trotz des Schmerzes, der mit dem Ehe-Aus einherging, stand für die Beauty jedoch nie zur Debatte, ihren Nachnamen Ullmann, den sie seit der Hochzeit mit Kostja trägt, wieder abzulegen. "Ich identifiziere mich einfach mit diesem Namen und mag, wie das klingt", stellt die Moderatorin mit Nachdruck klar.

Die Trennung von Kostja war für Janin ein bedeutender Wendepunkt. In einem Interview mit Bunte beschrieb sie schon vor einigen Jahren eindrücklich, welche Herausforderungen das plötzliche Alleinsein für sie mit sich brachte. Zum ersten Mal seit ihrem 18. Lebensjahr war die Moderatorin ohne Partner, was sie dazu veranlasste, sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. "[Ich hatte Angst] vorm Alleinsein, vor der Zukunft und auch davor, mal richtig bei mir hinzuschauen. Ehrlich mit mir selbst zu sein", gestand die TV-Bekanntheit offen. Diese Phase sei zwar schmerzhaft gewesen, bot ihr aber auch eine Chance zur Heilung und Selbstfindung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann bei der Bambi-Verleihung 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

Anzeige Anzeige