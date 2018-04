Überraschende Hochzeitsnews aus Hollywood: Lea Michele (31) kommt bald unter die Haube! Die Schauspielerin, die bis vor drei Jahren noch im Musicalhit Glee zu sehen war, ist seit vergangenem Sommer wieder glücklich vergeben. Ihre Beziehung zu dem Unternehmer Zandy Reich hält Lea im Netz zwar nicht geheim, teilt aber eher selten Einblicke in ihr privates Glück. Für eine besondere Ankündigung machte die Sängerin nun eine Ausnahme: Lea und ihr Freund haben sich verlobt!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 31-Jährige am Samstag ein Bild, auf dem sie ihr Gesicht mit der Hand verdeckt und auf diese Weise ein funkelndes Schmuckstück an ihrem Ringfinger präsentiert. Laut People-Informationen handelt es sich bei dem Klunker um einen Vierkaräter, den Zandy persönlich in Las Vegas designt habe. "Das Paar könnte nicht glücklicher sein", sagte ein Insider über die Turteltauben.

Lea und Zandy wurden erstmals im Juli 2017 gemeinsam gesichtet, als sie Händchen haltend durch New York zogen. Etwa zwei Monate später machte die Schauspielerin die Beziehung öffentlich und scheint nun glücklicher denn je. Schließlich hat Lea privat harte Zeiten durchlitten: 2013 verlor sie ihren geliebten Cory Monteith (✝31), der nach einer Überdosis Drogen ums Leben gekommen war, und haderte Anfang 2016 sehr mit der Trennung von Matthew Paetz (32).

Instagram / leamichele Lea Michele, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich

Anzeige

Michael Buckner/Getty Images For Chrysalis Lea Michele und Cory Monteith beim 11. Annual Chrysalis Butterfly Ball in L.A. im Jahr 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de