Von einer Schülerband auf die Bühnen der Welt! Johannes Strate (38), Frontmann der Deutschrock-Group Revolverheld, hat in seinem Leben bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. Auch den Schritt, als Solokünstler durchzustarten, hat er erfolgreich gewagt. Doch auch jenseits der Musik ist der gebürtige Bremer ein echtes Energiebündel! Johannes setzt sich für wohltätige Zwecke ein und ist ganz nebenbei auch noch ein liebender Familienvater. Jetzt verriet er, wie er das alles unter einen Hut bekommt.

Am Dienstagabend war der 38-Jährige bei Sing meinen Song zu sehen. In der Folge interpretierten Mary Roos (69), Rea Garvey (44), Judith Holofernes (41), Leslie Clio (31), Mark Forster (34) und Marian Gold seine größten Hits neu. Sowohl dieses als auch nächstes Jahr tourt der Musiker außerdem durch die Weltgeschichte. Im Anschluss plauderte er in der Doku Die Revolverheld-Story aus, wie er seinen vollen beruflichen Terminkalender mit seinen Vaterpflichten vereinbaren kann. "Ich bin jede freie Minute zu Hause. Auch an einem freien Tag während der Tour fahre ich nach Hause oder hole die beiden einfach zu mir."

Seit Dezember 2017 ist der Klangkünstler stolzer Vater eines Sohnes. Die Mutter des gemeinsamen Sprosses, Schauspielerin Anna Angelina Wolfers (39), fand nur löbliche Worte für ihren Schatz Johannes: “Ich finde, er ist der beste Vater, den ich mir für unser Kind vorstellen kann. Weil er sich einfach dazu entschlossen hat, auch ganz Vater zu sein, wenn er zu Hause ist. Er ist der Coolste, den ich kenne!"

Thomas Lohnes/Getty Images Revolverheld bei dem Deutschen Sportpresseball, 2018

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Revolverheld beim ECHO 2018

Anzeige

Instagram / annaangelinawolfers Anna Angelina Wolfers und Johannes Strate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de