Für viele gehört er mindestens genauso zu Weihnachten wie der Tannenbaum: Macaulay Culkin (37). Mit seiner Darbietung des Lausbuben Kevin McCallister in "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York" wurde er Anfang der 90er Jahre zum absoluten Superstar. Jedes Jahr im Dezember flimmert sein Gesicht erneut über viele TV-Bildschirme weltweit – und genau dann würde sich Macaulay am liebsten daheim einschließen!

Das verriet der mittlerweile 37-Jährige in The Ellen DeGeneres Show: "Das ist die Macaulay-Saison. Ich versuche, während dieser Zeit so selten wie möglich vor die Tür zu gehen." Gründe dafür gebe es viele – unter anderem bitten ihn immer wieder Passanten, sein typisches Kevin-Schrei-Gesicht zu machen und darauf habe er wirklich gar keine Lust.

Nicht nur wegen solch ulkiger Geständnisse war Macaulays Besuch bei Ellen DeGeneres (60) für viele Fans ein Highlight. TV-Auftritte des einstigen Kinderstars sind extrem rar – und bei dieser sehr seltenen Gelegenheit konnte man ihm wirklich ansehen, dass er nach jahrelanger Alkohol- und Drogensucht endlich wieder ein geregeltes Leben führt. Das dürfte seine Fans sicher viel mehr freuen als eine kultige Grimasse.

