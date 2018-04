Happy Birthday, Michelle Pfeiffer! Die Schauspielerin ist seit den 1980er-Jahren nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Michelle spielte bisher in über 45 Filmen mit und wurde für ihre Arbeit mit unzähligen Preisen ausgezeichnet. Jetzt feiert sie ihren 60. Geburtstag – und ihr Alter sieht man der Beauty kein bisschen an! In einem Interview mit der britischen OK! verriet Michelle ihr Schönheitsgeheimnis: "Man muss einfach auf sich selbst achten. [...] Ich glaube auch daran, dass man sein Leben genießen muss, sich nicht stressen oder unglücklich sein sollte."



