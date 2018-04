Geht der Club der roten Bänder-Film ohne den Hauptcast an den Start? Bereits im Februar 2019 soll die bewegende Story rund um die toughe Krankenhausbande über die Kinoleinwände flimmern. Der Schock: Gegenüber Promiflash gab Hauptdarsteller Tim Oliver Schultz (29) Anfang des Jahres bekannt, dass er noch keinen Vertrag unterschrieben habe. Müssen Fans etwa auf ihren Liebling verzichten? Wir haben bei Tims Kollegen nachgefragt.

Beim Bunte New Faces Award 2018 erfuhr Promiflash von Timur Bartels (22), dass das Zögern seines Kollegen keinerlei negativen Hintergrund haben muss. Der Alex-Darsteller klärte auf: "Man muss dazu sagen, dass noch niemand seinen Vertrag da unterschrieben hat. Das ist noch relativ am Anfang alles. Aber solche Papiersachen kommen erst später." Fans müssten sich trotzdem keinerlei Gedanken machen. Sowohl er selbst als auch die anderen Darsteller würden ihr Bestmögliches tun, um den Papierkram so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen und dem Film die Chance zu geben, so erfolgreich wie möglich zu werden. Klingt ja fast so, als sei die Teilnahme des Hauptcasts auch ohne Unterschrift längst unter Dach und Fach.

Vielversprechend klingt übrigens auch die Story. Der Streifen soll offenbaren, was vor den Ereignissen in der dreiteiligen Serie geschah und wie das Leben der Charaktere rund um Clubanführer Leo vor ihrem ersten Zusammentreffen in der Klinik verlief.

MG RTL D / Martin Rottenkolber Benito (Matthias Brenner) und Leo (Tim Oliver Schultz) in "Club der roten Bänder"

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Timur Bartels, Ivo Kortlang, Luise Befort, Tim Oliver Schultz, Nick Julius Schuck and Damian Hardung

Anzeige

VOX / Martin Rottenkolber "Club der roten Bänder"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de