Sie kommt nach der Mama! Als einzige Tochter im Kicker-Klan verteidigt Harper Seven Beckham (6) auch nach Jahren noch ihre Position als Familien-Prinzessin. Immer wieder verzaubert die Tochter von David (42) und Victoria (44) ihre älteren Brüder und ihre Eltern mit niedlichen Briefen und ihrer frischen Art. Ihre Mutti ist jetzt besonders stolz auf ihren Nachwuchs: In einem Instagram-Clip liest sie nicht nur fehlerfrei einen Text vor – sie klingt auch noch ganz wie ihre Mutti! "Ich liebe ihre Stimme, wenn sie spricht. So Posh!" und "So eine Posh-Stimme – ich will auch!", bemerken auch die Follower des Spice Girls.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de