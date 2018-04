Als Kandidat bei Wetten, dass..? verletzte sich der damals 23-jährige Schauspielstudent Samuel Koch (30) vor laufenden Kameras so schwer, dass sich sein Leben schlagartig veränderte. Mit einem speziellen Sprungstiefel war er über ein fahrendes Auto gesprungen, verunglückte und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Erfahrungen mit dem tragischen Schicksalsschlag lässt er jetzt in seine neueste Rolle einfließen: In seinem Kinodebüt spielt Samuel den am Muskelschwund leidenden Sven.

Als Darsteller hat sich der mittlerweile 30-Jährige längst einen Namen gemacht. Nach seiner Schauspielausbildung ergatterte er 2014 die begehrte Rolle des Rennfahrers Tim in der ARD-Erfolgstelenovela Sturm der Liebe. Auch in Til Schweigers (54) "Honig im Kopf" war Samu zu sehen. Zuletzt stand er als festes Ensemblemitglied des Staatstheaters Darmstadt auf der Bühne. Jetzt setzte er sogar noch einen drauf: Er krallte sich eine Hauptrolle im Kinofilm "Draußen in meinem Kopf". Unter der Regie von Eibe Maleen Krebs überzeugt er im Drama in der Rolle eines gelähmten Jungen. Die hat er nicht etwa seinem prominenten Status zu verdanken, sondern einzig und allein seinem Talent. "Wir haben ihn gecastet, er hat überzeugt und wir haben uns am Ende aufgrund seiner Performance entschieden", verriet die Regisseurin im Interview mit Bild. Seit dem 26. April flackert der Streifen über die deutschen Kinoleinwände.

Nicht nur beruflich läuft es für den gebürtigen Neuwieder rund. Auch privat hat er sein Glück längst gefunden. Im August hielt er um die Hand seines damaligen "Sturm der Liebe"-Co-Stars Sarah Elena (32) an. Ein Jahr später wurde schließlich in Baden-Württemberg Hochzeit gefeiert.

Marc Mueller / Getty Samuel Koch beim "Wings for Life"-Charity-Lauf

WENN.com Samuel Koch und Sarah Elena Koch auf der "Zoolander"-Premiere in Berlin

WENN.com Samuel Koch und Sarah Elena Koch auf der Ein-Herz-für-Kinder-Gala

