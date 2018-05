Wer hat die Ehre an der wichtigsten Hochzeit des Jahres teilzunehmen? Insgesamt 4.040 Gäste werden am 19. Mai auf Schloss Windsor erwartet, um Prinz Harry (33) und seine royalen Braut Meghan Markle (36) ihren besonderen Tag unvergesslich zu machen. Während Politiker aus dem In- und Ausland nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen werden, wird die Gästeliste dank Meghans Freunden aber einen deutlichen Touch an Hollywood-Glamour haben. Auch George (56) und Amal Clooney (40) sollen am großen Tag hautnah dabei sein!

Dieses Detail verriet jetzt ein Stylist gegenüber der spanischen Zeitschrift ¡Hola!. Dort hieß es von dem gebürtigen Spanier Miguel Perez, der in London lebt: "Ich werde mich am 19. Mai um Amals Haare kümmern." Zwar erklärte er nicht, für welchen Anlass Amal sein Können benötige – die Anspielung war jedoch mehr als deutlich.

George und Amal wären neben Victoria (44) und David Beckham (42) bereits das zweite Star-Couple, dass den Tag mit den Roylas verbringen würde. Co-Stars aus Meghans Serie Suits würden die prominente Gästeliste dann noch perfektionieren.

Ian Gavan/ Getty Images George und Amal Clooney in Venedig

Instagram/migeulmartinperezldn Miguel Perez, Star-Stylist

Frazer Harrison/Getty Images for Ken Paves Salon David und Victoria Beckham in Los Angeles

