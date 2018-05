Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Nico Schwanz (40) ihm seinen Schatz wegschnappen will! Eigentlich hängt für Hubert Fella (50) und Matthias Mangiapane (34) der Himmel gerade voller Geigen. Nach einem romantischen Antrag im Dschungelcamp wollen die beiden sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Eigentlich also alles perfekt, wären da nicht ständig die Eifersuchtsdramen um Männermodel Nico – dem kauft Hubert nämlich nicht ab, dass er hetero ist!

Das stellt der TV-Allestester am Montagabend in Folge eins der VOX-Show "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" auch eindrücklich unter Beweis. Die Liebenden wollen ein paar Details zur Hochzeit gemeinsam mit der Familie und engen Freunden besprechen – und zu Letzterem zählen die beiden seit der gemeinsamen Zeit bei Das Sommerhaus der Stars nun mal auch Nico. Als das Männermodel Matthias in Sachen Polterabend recht gibt, bricht es nur so aus Hubert heraus: "Es platzt mir jetzt echt der Kragen. Als ob ihr zwei heiratet, aber ehrlich! So kommt mir das echt bald vor."

Plötzlich komme diese Eifersucht aber ganz und gar nicht, wie Nico bereits vorab im Interview erklärt: "Hubert kann ich erzählen 'Ich bin nicht schwul', dem kann ich ein Buch darüber schreiben, das notariell beglaubigen lassen, Hubert interessiert das nicht." Da scheinen wohl selbst Nicos Sohn Damian und sein neues Liebesglück mit Vanessa Schmitt dem Blondschopf noch nicht Beweis genug zu sein.

Instagram / hubertfella Hubert Fella mit Matthias Mangiapane, Nico Schwanz und seinem Sohn Damian

Anzeige

MG RTL D Hubert Fella und Matthias Mangiapane in "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

Anzeige

nicoschwanz/Instagram Nico Schwanz und seine Freundin Vanessa, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de