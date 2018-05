Er ist gerade mal eine Woche alt – und schon stiftet Prinz Louis von Großbritannien Verwirrung! Am vergangenen Montag erblickte der neueste Nachwuchs der englischen Monarchie in London das Licht der Welt. Nach wenigen Tagen verkündeten seine Eltern Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) stolz: Ihr Spross heißt Louis Arthur Charles. Doch wie wird der Kleine überhaupt ausgesprochen? Kate selber erklärte es bei ihrer Hochzeit im Jahr 2011. Denn dort sagte sie den vollständigen Namen ihres Bräutigams auf, dessen vierter Vorname ebenfalls Louis lautet. Mit einem stummen S und leichtem Schwung am Ende sprach sie den Namen aus!



