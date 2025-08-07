Sami Sheen wurde angeblich beinahe Opfer von Menschenhandel

Ein Schockmoment für Sami Sheen (21) und eine Freundin ereignete sich kürzlich spätabends auf einem Parkplatz. Die Tochter von Denise Richards (54) und Charlie Sheen (59) berichtete in einem TikTok-Video von einem erschreckenden Vorfall: "Ich glaube, ich wäre heute Nacht fast Opfer eines Menschenhandels geworden." Nachdem die beiden Frauen ein Restaurant gegen Mitternacht verlassen hatten und draußen Fotos machten, näherte sich plötzlich ein Mann und verlangte Geld. Als Sami ihm erklärte, kein Bargeld dabei zu haben, fragte er nach digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Kurz darauf tauchte ein zweiter Mann auf, dessen Verhalten Sami ein ungutes Gefühl bereitete. Als er in seine Hosentasche packte, zückte sie ihr Pfefferspray und die beiden Freundinnen flüchteten in ihr Auto, wo sie sich einschlossen.

Die beiden Frauen reflektierten den Vorfall während der Heimfahrt und entdeckten später auf den geschossenen Fotos, dass einer der Männer sie offenbar schon von Weitem beobachtet hatte. Sami wies ihre Fans in ihrem Post eindringlich darauf hin, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein. "Vertraut eurem Bauchgefühl und seid lieber zu vorsichtig als nachlässig", lautete ihr Appell. Ihr Erlebnis hat viele Anhänger tief erschüttert und zahlreiche Kommentare riefen dazu auf, wachsam zu bleiben und sich zu schützen.

Sami ist nicht nur durch ihre Familie bekannt, sondern auch durch ihre Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen. Die junge Frau ist auf OnlyFans aktiv und geht dort offen mit den Wünschen ihrer Abonnenten um. Dennoch hat die Content Creatorin auch klare persönliche Grenzen, die sie laut eigener Aussage nicht überschreitet: So betonte sie im Podcast "Casual Chaos with Gia Giudice", dass sie weder jemals ein Sexvideo gedreht habe noch sich komplett nackt zeige. "Ich halte es sehr stilvoll und gebe den Leuten trotzdem das Gefühl, dass sie für ihr Geld etwas bekommen", stellte sie klar.

Instagram / samisheen Sami Sheen, 2025

