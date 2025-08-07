Regisseur Francis Ford Coppola nach Herz-OP wohlauf

Francis Ford Coppola (86), der gefeierte Regisseur hinter Klassikern wie "Der Pate", hat sich nach einem Krankenhausaufenthalt in Rom auf Instagram nun bei seinen Fans gemeldet. Der Filmemacher unterzog sich dort einem medizinischen Eingriff am Herzen, um eine Behandlung seines langjährigen Vorhofflimmerns zu erneuern. Auf Social Media beruhigte er jetzt seine Fans: "Ich nutze gerade die Gelegenheit, während ich in Rom bin, um meine 30 Jahre alte Vorhofflimmern-Behandlung bei ihrem Erfinder [...] auffrischen zu lassen. Mir geht es gut!"

Der Eingriff, den Francis durchführen ließ, diente der Verbesserung seines Vorhofflimmerns, einer Form von Herzrhythmusstörung, die ein unregelmäßiges und schnelles Schlagen des Herzens verursachen kann. Zuvor litt der Regisseur an einer "milden kardialen Arrhythmie" – ein Symptom, das seine Entscheidung für den erneuten Eingriff bestärkte. Dank der Operationskunst des renommierten Spezialisten Dr. Andrea Natale scheint der 86-Jährige sich auch schon schnell zu erholen und seiner Leidenschaft für das Filmemachen weiterhin nachgehen zu können.

Sein jüngstes Projekt, ein ambitionierter Film namens "Megalopolis", befindet sich derzeit in der Postproduktion und sorgte bereits für Schlagzeilen. Laut Crew-Mitgliedern soll die Atmosphäre am Set nicht immer einfach gewesen sein. So habe der Regisseur während der Dreharbeiten versucht, Statistinnen zu küssen, die teilweise nur wenig bekleidet waren. Ein Produzent erklärte dem britischen Guardian dazu: "Es gab zwei Tage, an denen wir eine feierliche Klub-Szene im Stil des Studio 54 drehten. Francis lief herum, um die Stimmung der Szene zu etablieren, indem er die Darsteller und Statisten freundlich umarmte und auf die Wange küsste." Über Belästigung habe es allerdings keine offiziellen Beschwerden gegeben.

Getty Images Francis Ford Coppola bei der Oscarverleihung 2022

Getty Images Francis Ford Copola und George Lucas bei der Abschlusszeremonie des Filmfestivals in Cannes 2024

Getty Images Die "Megalopolis"-Crew beim Filmfestival Cannes 2024