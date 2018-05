Royale Nachbarn im Anmarsch! Prinz Harry (33) und seine Hollywood-Lady Meghan Markle (36) gehen am 19. Mai auf Schloss Windsor in der St. George's Chapel den Bund der Ehe ein – sorgen mit ihrer Trauung für das Medienspektakel des gesamten Jahres. Wenige Monate später, im Oktober, werden in derselben Location auch Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank ihre Liebe vor Gott besiegeln. Bei einer anderen Sache treten sie aber schon jetzt in die Fußstapfen von Harry und Meghan: Auch sie sind in ein Cottage nahe des Kensington Palace eingezogen!

Wie Mirror berichtet, soll das zukünftige Ehepaar bereits vergangenen Montag in das sogenannte Ivy Cottage, direkt neben dem von Harry und Meghan bewohnten Nottingham Cottage, eingezogen sein. Das Drei-Schlafzimmer-Apartment bietet dem Paar sogar ein ganzes Zimmer mehr Platz, als das Haus von Meghan und Harry. Besonders Meghan müsste von ihrer neuen Nachbarin erfreut sein. Schließlich sollen sich die Prinzen-Cousine und die ehemalige Schauspielerin fantastisch verstehen.

Im Buch Meghan: A Hollywood Princess wird ein Insider folgendermaßen zitiert: "Eugenie und Meghan sind sehr enge Freundinnen geworden – sie verbindet die Liebe zu Kunst, Hunden und spätabendliche Käse-Makkaroni-Abendessen. Eugenie liebt Meghan und glaubt, dass sie perfekt für Harry ist." Außerdem war Eugenie einer der ersten der Königsfamilie, die Harry Zukünftige kennengelernt hatte. Nun können sich die beiden Frauen ganz bequem jederzeit besuchen und die Details ihrer bevorstehenden Hochzeiten bei einem gemeinsamen Essen planen.

Tristan Fewings/Getty Images for Qatar Goodwood Festival Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei einem Pferderennen in Chichester

Mike Hewitt/Getty Images Kensington Palace

Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in London

