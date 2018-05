Trotz vermuteter Flirterei mit Dschungelcamp-Kollege David Friedrich (28): Busch-Queen Jennifer Frankhauser (25) ist schon seit Längerem Single. Zuletzt liebte sie Rafael aus ihrer Heimat. Die Beziehung hielt nur kurz – von Juli bis September 2017. Den Trennungsgrund machte das TV-Gesicht nicht öffentlich. Klar schien aber: Sie ging mit dem Griechen nicht im Guten auseinander. Jetzt, etliche Monate später, richtet sich Jenny mit einem wütenden Post an einen Mann. Wer ist damit wohl gemeint?

In ihrer Instagram-Story teilte Jenny den brisanten Musical.ly-Clip. Der Lilaschopf rappt Zeilen aus dem Song "Warum" von Rapperin Kitty Kat (36): "Ich hab dich losgelassen. Du hast mein Herz gebrochen. Einfach so mitten in mein Herz geschossen. Du warst mein ein und alles. Jetzt bist du nichts für mich." Der pikante Teil kommt zum Schluss: "Und genau jetzt rufst du an und willst mich zurück." Wer damit gemeint ist, bleibt unklar: Der Social Media-Star geht in den danach folgenden Clips nicht weiter auf den Text ein.

Was meint ihr? Sollte sich die Influencerin einen Ruck geben und nochmal mit ihrem Ex anbandeln? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram/jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Rafael

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Ex-Freund

Splash News Jennifer Frankhauser am Frankfurter Flughafen

