Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) im Wandel der Zeit. Anfang August des vergangenen Jahres wurden die Profisurferin und der Moderator zum ersten Mal Mama und Papa. Sohnemann Emil-Ocean, nach der Liebe seiner Eltern zum Element Wasser benannt, bestimmt seitdem Janni und Peers Alltag. Wie genau sich das verlobte Pärchen seit der Schwangerschaft verändert hat, teilte es jetzt mit seinen Fans!

Gerade erst verbrachte die kleine Familie einen actionreichen Urlaub auf Korsika. Auf dem Weg zurück nach Deutschland statteten die Naturliebhaber aber zufällig auch einem ganz besonderen Ort an der Cote d'Azur einen Besuch ab. "In Aix-en-Provence sind wir an dieser wundervollen Tür vorbeigelaufen und haben uns erinnert, dass wir genau an dieser Stelle das letzte Jahr schon ein Foto gemacht haben", verriet Janni auf Instagram. Damals sei die Sportlerin noch im achten Monat schwanger gewesen. Und, was hat sich seitdem verändert? "Lange Kleider und offene Haare gegen Dutt und einen Zylinder, der Zuhause bleiben musste, weil Emil-Ocean ihn total zerstört hat", erklärte die stolze Mama die Abweichungen zwischen dem alten und dem aktuellen Foto.

Ein Unterschied, der wohl am meisten ins Auge springt: Janni trägt Emil-Ocean nicht mehr im Bauch, sondern in ihren Armen. Der TV-Star finde es "verblüffend", solche Bilder zu vergleichen. Die spirituell veranlagte Wahl-Berlinerin würde manchmal gerne in die Zukunft blicken und sehen wollen, was sich dort noch alles verändern werde. "Das Leben ist so spannend, wenn man an diese Magie glaubt, die uns schon hierher gebracht hat, zu dritt, ohne, dass wir das jemals erwartet hätten", beschrieb sie den besonderen Moment.

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und Emil-Ocean 2018 in Frankreich

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und Emil-Ocean in Aix-en-Provence

Anzeige

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk auf Fuerteventura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de