Mike Leon Grosch (41) musste alles neu lernen! Vor genau zwei Jahren überlebt der Sänger zwei Herzinfarkte! Im Promiflash-Interview erinnert er sich an die Zeit danach: "Ich habe in die Diktierfunktion von meinem Handy eingesprochen: ‘Heute war ein krasser Tag, ich habe das erste Mal wieder gestanden und habe meine ersten Gehversuche gemacht, hat aber nicht so lange geklappt, mir ist sofort schwindelig geworden.’" Mit Sport und gesunder Ernährung kämpft sich der DSDS-Star zurück ins Leben!



