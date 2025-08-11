Julia Beautx' TOGGO-Kindersendung wird scharf kritisiert

Ein TikTok-Video sorgt derzeit für Aufregung: Eine Mutter filmte die Influencerin Julia Beautx (26) am Morgen auf dem Kindersender TOGGO, während sie ein Videospiel kommentiert, und bezeichnete dies als "völlige Verblödung". Der Clip wurde über 200.000 Mal aufgerufen und löste eine hitzige Diskussion aus. Vor allem Eltern kritisieren, dass die Inhalte zu grell und substanzlos seien – besonders für die Zielgruppe am frühen Morgen. Die Kommentare auf TikTok sind geteilt. Manche User wünschen sich mehr lehrreiche Programme wie in alten Ferienzeiten, andere sehen dies als normalen Wandel der Zeit.

Julia, die seit 2020 mit TOGGO kooperiert, ist fester Bestandteil der "TOGGO Show". Die Sendung vereint Quiz-Elemente, Serienankündigungen und Mitmachaktionen, die Kinder interaktiv einbeziehen sollen. Der Social-Media-Star, bekannt durch ihre eigene Karriere auf YouTube und Serienauftritte wie in "Frühling", ist darin nicht das eigentliche Ziel der Kritik. Vielmehr steht das Konzept eines immer visuelleren und digitaleren Kinderfernsehens im Fokus. Während die einen sagen, diese Art Programm sei auf die Interessen der heutigen Kinder abgestimmt, bezeichnen andere das Format als oberflächlich.

Kritik am Kinderfernsehen ist kein neues Phänomen. Bereits früher standen beliebte Formate wie "SpongeBob" oder "Pokémon" unter Beschuss, weil sie für zu laut oder inhaltsarm gehalten wurden. Heute trifft es Influencer wie Julia, die für viele Kinder Idole sind, aber auch die Sorgen der Eltern verstärken, dass die nächste Generation zu stark in der digitalen Welt lebt. Die Frage, ob solche Inhalte fördern oder verblöden, bleibt ohne eindeutige Antwort. Fest steht jedoch: Julia, die 2023 bei Let's Dance den zweiten Platz belegte, bleibt eine zentrale Figur bei TOGGO – und ein Symbol für den Wandel des Kinderfernsehens.

Instagram / juliabeautx Julia Willecke, Influencerin

Instagram / juliabeautx Julia Beautx im Juni 2024

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Bloggerin