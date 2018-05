Verwirrung bei ihren mehr als 20 Millionen Followern: Das Instagram-Profil von Blake Lively (30) ist komplett leer gefegt! Auf dem Account des Models findet sich derzeit kein einziges Bild mehr – ihre Abonnenten blicken in gähnende Leere. Und nicht nur das: Auch ihrem Mann Ryan Reynolds (41) folgt die Schauspielerin nicht mehr! Gibt es etwa Stress im Paradies oder bereitet Blake eine große Überraschung vor?

Kurz bevor die Zweifachmama ihren Account auf Null setzte, hatte sie noch einen kryptischen Beitrag gepostet. Darin hatte sie ihre Fans aufgefordert, Galgenraten zu spielen. Des Rätsels Lösung war der Satz: "Was ist mit Emily passiert?", der aktuell als einzige Information auf Blakes Insta-Profil zu sehen ist. Zudem folgt die Schauspielerin inzwischen nur noch Nutzern, die auf denselben Namen hören wie die Rolle in ihrem nächsten Film "A Simple Favor": Emily Nelson. Bei dem Surprise-Coup dürfte es sich also um eine Werbeaktion für ihren neuen Streifen handeln.

Ähnlich mysteriös wie Blakes Fotos verschwindet in dem Film auch die von ihr dargestellte Emily, die daraufhin von ihrer Freundin Stephanie (Anna Kendrick, 32) fieberhaft gesucht wird. In Deutschland soll der Thriller laut IMDb am 13. September unter dem Titel "Nur ein kleiner Gefallen" in die deutschen Kinos kommen. Doch Aufmerksamkeit hat der Blockbuster auf alle Fälle schon jetzt erregt – dank einer Taktik, die schon Blakes gute Freundin Taylor Swift (28) erfolgreich für ihre Album-Promotion genutzt hatte!

Jackie Brown / Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "A Quiet Place"-Premiere

Anzeige

Instagram / blakelively Screenshot von Blake Livelys Instagram-Profil

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Blake Lively und Anna Kendrick, Schauspielerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de