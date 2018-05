Seit dieser Woche ist Schluss mit dem Liebes-Versteckspiel: Beim Bild-Renntag zeigte sich Kattia Vides (30) stolz neben ihrem neuen Freund Patrick Weilbach (31) – und strahlte auf dem roten Teppich bis über beide Ohren. Genauso verliebt präsentierte sich auch ihr Boyfriend auf dem Event. Gegenüber Promiflash schwärmte der Blondschopf in den höchsten Tönen von seiner Liebsten: "Kattia ist bezaubernd und wenn man sich das Lächeln anguckt, dann freut man sich direkt. Und sie ist ein herzensguter Mensch – das ist das, was ich an ihr schätze. Sie ist sehr auf Familie bedacht – und das findet man heute selten", erzählte er im Interview.



