Das hat es tatsächlich noch nie gegeben! Seit knapp über einem Jahr ist Kylie Jenner (20) nun bereits mit US-Rapper Travis Scott (26) liiert. Was öffentliche Liebesbekundungen angeht, hielt das Reality-Küken sich in den vergangenen zwölf Monaten allerdings vergleichsweise bedeckt – ganz im Gegensatz zu ihrer Ex-Beziehung mit Tyga (28). Damit scheint jetzt allerdings Schluss zu sein: Zum allerersten Mal postet Kylie einen superverliebten Schnappschuss mit Travis.

In einer traumhaften Kulisse am Strand fallen die Kosmetikunternehmerin und der erfolgreiche Musiker einander um den Hals und schmiegen sich einander in die Arme. So offen wie auf diesem Instagram-Pic zeigten Kylie und Travis ihre Gefühle füreinander bisher nie. Zwar teilte die junge Mama seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Stormi Webster gelegentlich süße Papa-Tochter-Momente, jetzt präsentiert sie sich auf Social Media aber auch endlich zum ersten Mal in eindeutiger Pose mit ihrem Schatz.

Der zweite große Liebesbeweis innerhalb nur kürzester Zeit. Am vergangenen Montag feierte Travis seinen 26. Geburtstag – und Freundin Kylie mietete dem Vater ihres Kindes zur Feier des Tages mal eben einen kompletten Freizeitpark. Der scheint jedoch auch nicht mit Geschenken für die Mutter seiner Tochter zu geizen: Nach Stormis Geburt ließ er gleich ein ganzes Meer von Blumenbouquets in ihrem Haus aufstellen. Romantisch sind die zwei also allemal!

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Six Flags Freizeitpark

kylizzlemynizzl/Snapchat Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Bob Levey/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Western Conference Play-offs in Texas

