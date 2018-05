Was schenkt man nur einem Paar, das wohl schon fast alles hat? Queen Elizabeth II (92) hat sich da etwas einfallen lassen! Wenn sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) am 19. Mai das Jawort geben, sind Geschenke eigentlich ausdrücklich nicht gewünscht. Das Paar bittet seine Gäste stattdessen darum, das Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Die Queen pfeift allerdings auf diese Ansage und wird ihrem Enkel und seiner Braut trotzdem eine ganz besondere Freude machen.

Die britische Zeitung Hello will nun genau wissen, was das royale Oberhaupt für die Eheleute in petto hat. Die Turteltauben sollen zu ihrer Hochzeit ein herrschaftliches Anwesen der Queen geschenkt bekommen. Um welches Grundstück es sich dabei genau handelt, ist allerdings noch topsecret. Internationale Medien spekulieren hingegen schon fleißig drauf los. Zum einen soll das "York Cottage" das neue Liebesnest des Paares werden. Das Haus liegt auf dem Gelände der königlichen Residenz Sandringham House in der englischen Grafschaft Norfolk. Zum anderen wird gemunkelt, dass der Prinz und die Schauspielerin in die Grafschaft Sussex ziehen könnten.

Dass die beiden tatsächlich ein neues Zuhause bekommen, ist gar nicht so unrealistisch. Immerhin schenkte die 92-Jährige auch Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) zur Hochzeit den Landsitz Anmer Hall.

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Ben Birchall - WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in Cardiff

Chris Jackson / Getty Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit

