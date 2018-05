Seit wenigen Monaten steht es fest: Die erfolgreiche Krankenhausserie Club der roten Bänder bekommt tatsächlich ein Prequel! In einem Kinofilm soll die Vorgeschichte zur Serie erzählt werden. Wie in der Urfassung werden auch dieses Mal alle sechs Jungschauspieler an dem Projekt mitarbeiten und den Zuschauern unvergessliche Leinwandmomente bescheren. Im Promiflash-Interview verriet Alex-Darsteller Timur Bartels (22) jetzt erste Details über den Film: "Wir haben das Drehbuch schon gelesen und ich kann verraten, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Und alle Club-Fans sich da auf ein tolles Ende, mit einem letzten Film sozusagen, freuen können."



