Heftiger Shitstorm für Dagi Bee (23)! Die YouTuberin und ihr Schatz Eugen Kazakov wollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Die Braut in spe will sich bis dahin noch richtig in Form bringen. Dafür setzt die Beauty-Bloggerin unter anderem auf Abnehm-Pillen – die sie auch ihren Fans empfiehlt. Für viele ihrer YouTube-Kolleginnen ist das aber unverantwortlich. Vor allem Webstar JANAklar sieht diese Art der Werbung extrem kritisch: "So viele Mädchen in dem Zielgruppenalter von Dagi haben Essstörungen oder sind gerade auf dem Weg dazu."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de